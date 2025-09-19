Что такое вьетнамская рефлексотерапия лица и как ее делать

Вьетнамская методика рефлексологии лица «Диен Чан» была разработана в 1980-х годах профессором акупунктуры Буй Куок Чау. Работая в больницах и центрах реабилитации в Сайгоне, Чау столкнулся с пациентом, страдающим от сильной боли в спине, которая не поддавалась традиционной акупунктуре. Это побудило его обратить внимание на лицо как на возможную зону воздействия. Интересно, что вьетнамское слово для носовой перегородки, «сонг муи», имеет общий корень со словом «позвоночник», «сонг лунг». Это натолкнуло Чау на мысль о возможной связи между этими частями тела.

Разработка метода

Профессор решил применить иглоукалывание на носу пациента, что привело к значительному уменьшению боли в спине. Этот успех стал отправной точкой для развития метода рефлексологии лица во Вьетнаме. Чау начал сотрудничать с другими специалистами для исследования связей между зонами лица и точками на теле. Если носовая перегородка могла соответствовать позвоночнику, то, возможно, дуги бровей могли быть связаны с руками. В результате он определил более 600 точек на лице и 11 рефлекторных паттернов, связывающих тело и внутренние органы.

Принципы метода «Диен Чан»

Название «Диен Чан» переводится как «лицо» и «диагностика». Метод позволяет диагностировать физическое состояние человека через рефлекторные точки на лице, а затем использовать эти же точки для восстановления здоровья различных частей тела. Основной принцип заключается в том, что многие наши боли и дискомфорт вызваны внутренними энергетическими блокировками. Путем восстановления баланса энергетических систем организма должно улучшиться общее самочувствие.

Преимущества рефлексологии лица

Рефлексология лица помогает настроиться на здоровье и является отличным способом поддержки организма во время традиционного медицинского лечения и в стрессовые периоды. Она может регулировать нервную систему, кровообращение, лимфатическую систему, функции печени и сердца. Также метод способствует здоровой детоксикации и поддерживает иммунитет.

Практика рефлексологии лица в домашних условиях

Гиорджия Альберти, выступавшая на фестивале Urbino Biosalus, объясняет, как применять методику «Диен Чан» дома. Для этого достаточно использовать пальцы рук.

Разогрев ладоней. Потрите ладони друг о друга и положите их на глаза до исчезновения тепла. Этот массаж воздействует на яичники и яички, стимулируя сексуальную энергию и активируя весь организм.

Массаж вокруг глаз. Средними пальцами совершайте круговые движения от основания носа до бровей, рисуя круги вокруг глаз. Затем постучите пальцем по тому же пути. Это соответствует массажу мочевого пузыря и помогает при проблемах со зрением.

Массаж лица. Ладонями массируйте лицо круговыми движениями от подбородка до лба, уделяя особое внимание зонам под щеками, которые соответствуют органам пищеварения: селезенке, желудку, печени и желчному пузырю.

Массаж линии носа. Средним пальцем массируйте линию от кончика носа до линии волос в обоих направлениях, заканчивая движением вверх для подъема энергии.

Массаж лба. Массируйте лоб горизонтально правой рукой, затем левой рукой. Это соответствует массажу спины и стимулирует внутренние органы.

Массаж ушей. Указательным и средним пальцами каждой руки в форме буквы V энергично трите перед ушами и за ними.

Массаж кожи головы. Кончиками пальцев массируйте кожу головы от лба к затылку.

Каждое упражнение следует повторять от 10 до 30 раз для достижения эффекта.

Методика «Диен Чан» предлагает уникальный подход к восстановлению здоровья через работу с лицом как зеркалом всего организма. Она может стать полезным дополнением к традиционным методам лечения и поддержания здоровья.