Дизайнер перечислил главные тренды осени

Осенью 2025 года элегантность усиливает свои позиции, и стоит отдать предпочтение прозрачным блузам с рюшами и платья в стиле бохо. Об этом «Газете.Ru» рассказал дизайнер бренда одноименного бренда Александр Богданов.

© unsplash

«В блузках все больше прозрачности, рюш, воланов, бантов. И если раньше это было лёгким намёком, то теперь — полноценный акцент. Появляется игра с деталями: манжеты и воротники намеренно "выглядывают" из-под трикотажа или жакета. То, что раньше старались спрятать, сегодня становится украшением. Отдельная история — аппликации и патчи: они только набирают силу, и такие блузки будут актуальны не один сезон», — рассказал Богданов.

Он также дал рекомендации по трендам на брюки.

«Здесь революции не происходит — базой остаются широкие длинные модели с высокой посадкой. Но возвращаются карго. Казалось бы, все, ушли в антитренды, а нет — итальянские фабрики снова активно их выпускают. При этом важно понимать: карго — вещь обязывающая, требует грамотной стилизации. Параллельно продолжают жить и палаццо, и капри — мода сейчас допускает разные длины. Спортивная тема тоже никуда не делась: костюмные ткани с поясом на резинке или шаровары», — посоветовал эксперт.

Богданов подчеркнул, что нужно носить юбку-карандаш и модели длины миди.

«Базовая длина — миди, но юбка-карандаш остается в строю, чаще удлиненная и с разрезами. В противовес — возвращение силуэта New Look: расклешённые женственные модели, которые дают ощущение воздуха и свободы. На подиумах мелькают юбки-фартуки, которые носят вторым слоем поверх брюк или платьев, и совсем короткие модели для молодых и смелых. Даже баска пытается вернуться — в необычных вариантах она снова смотрится свежо», — отметил дизайнер.

В платьях, по его мнению, идет тенденция в сторону элегантности.

«Базовое платье по фигуре из плотной ткани — снова хит, оно стройнит и выглядит дорого. Параллельно усиливаются летящие варианты — шифон, сетка, прозрачные ткани. Платья-худи и футболки уходят — кажется, наигрались. А вот бохо, с его многослойностью, бахромой и рюшами, только набирает популярность. И еще одна деталь: платье все чаще носят вместе с брюками — это модный прием, который будет актуален», — объяснил Богданов.

Дизайнер также рассказал о трендах в верхней одежде.

«Бомберы остаются полем для экспериментов: яркие цвета, фактуры, укороченные формы. Пиджаки и жакеты — наоборот, советую брать в базовых оттенках, чтобы можно было носить и в офис, и на встречу. С верхней одеждой действует правило "лучше спокойнее" — однотон или очень деликатный принт. Вечная база, которая никогда не подведет, — бежевое шерстяное пальто», — рекомендовал он.

По его мнению, стоит обратить внимание на обувь и сумки.