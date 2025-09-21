Врач Костенко назвала опасные вещества, которые могут быть в составе косметики

фото: unsplash.com/@laurachouette

Покупать косметические средства надо в проверенных местах, так как некачественная косметика может увеличивать риск развития ряда болезней, в том числе онкологии. Об этом 18 сентября предупредила врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко.

При покупке надо обратить внимание на состав средства. В частности, агрессивные ПАВ и сульфаты (например, SLS/SLES) разрушают липидный барьер — естественный защитный барьер кожи. После употребления такого крема возникает ощущение стянутости, обезвоженности и даже шелушение, отметила врач. Синтетические консерванты (парабены, формальдегид) содержатся во многих косметических средствах, но в больших концентрациях могут вызывать сильные аллергические реакции, вызвать дерматит или даже увеличить риск развития рака, уточнила Костенко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам косметолога, минеральные (технические) масла и силиконы формируют на коже непроницаемую пленку, которая закупоривает поры. После нанесения средств с таким составом на коже могут образоваться комедоны и прыщи.

Эксперт добавила, что синтетические отдушки и красители остаются провокаторами контактного аллергического дерматита. Костенко добавила, что надо избегать покупки косметических продуктов с длинным списком химических названий в начале состава.

Также проблемы со здоровьем могут вызвать не только вещества в составе средств, но и нарушение условий хранений косметики. Поэтому покупать ее стоит только в проверенных места, заключила эксперт.

