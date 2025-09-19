Косметолог предупредил об опасных компонентах в популярной косметике

Стремясь ограничить воздействие агрессивных факторов на кожу, многие люди упускают из виду один из самых опасных — некачественную косметику, которая в некоторых случаях может даже увеличивать риск развития рака. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко.

В первую очередь необходимо обратить внимание на состав средства. Как обратила внимание врач, производители, стремясь снизить стоимость, нередко используют сырье низкого качества и опасные компоненты.

Агрессивные ПАВ и сульфаты (например, SLS/SLES). Они разрушают липидный барьер — естественный защитный барьер кожи. В результате человек получает не здоровый блеск и сияние, а ощущение стянутости, обезвоженность, повышенную чувствительность и шелушение.

Синтетические консерванты (парабены, формальдегид). Они содержатся во многих косметических средствах, однако в больших концентрациях могут вызывать сильные аллергические реакции, дерматит и даже обладать канцерогенным потенциалом (увеличивать риск развития рака).

Минеральные (технические) масла и силиконы. Они создают на поверхности кожи непроницаемую пленку, которая закупоривает поры. Вследствие этого на коже начинают появляться комедоны и воспалительные элементы (прыщи, акне).

Синтетические отдушки и красители. Являются одними из главных провокаторов контактного аллергического дерматита. Проявляется он покраснением, зудом, сыпью и отеком.

Тяжелые металлы (свинец, ртуть, мышьяк, кадмий). Часто обнаруживаются в несертифицированной декоративной косметике, особенно в стойких помадах и тенях. Они обладают токсическим действием, накапливаясь в организме годами.

Во-вторых, как предупредила специалист, в эру маркетплейсов и онлайн-магазинов очень часто не соблюдаются условия хранения косметических средств, а также отсутствует контроль качества и сертификация.

«И, в-третьих, некачественная косметика часто имеет неэффективные составы. Иногда в описании к средству можно увидеть, что оно содержит растительные экстракты, кислоты или ретинол. Однако при этом даже не прописывается концентрация этого вещества, из-за чего пациент просто не получает положительного эффекта от использования средства», — добавила Костенко.

Чтобы обезопасить себя от некачественной косметики, врач дала несколько рекомендаций. Во-первых, покупайте косметику только в проверенных местах: официальные бутики, аптеки, крупные сетевые магазины. Избегайте сомнительных онлайн-площадок и рынков, где высок риск нарваться на подделку и некачественные товары.

Во-вторых, внимательно изучайте состав. Отдавайте предпочтение средствам с качественными маслами, гиалуроновой кислотой, церамидами, антиоксидантами. Избегайте продуктов с длинным списком непонятных химических названий в начале состава.

В-третьих, обращайте внимание на упаковку. Качественная косметика имеет четкую маркировку, срок годности (часто наносится лазером или на дне коробки) и защитные мембраны. И, наконец, доверяйте профессионалам — специалист поможет подобрать безопасные и эффективные средства, подходящие именно вам, резюмировала врач.