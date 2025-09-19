Украинка с самыми большими щеками в мире выложила фото топлес

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

© Соцсети

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, запечатлела себя в зеркале в ванной. Она предстала перед камерой в ярко-розовых стрингах с заниженной талией и расстегнутом черном халате, спущенном с плеч.

© Соцсети

При этом манекенщица распустила волосы и дополнила образ ожерельем. В то же время она прикрыла на снимке обнаженную грудь эмодзи в виде сердца.

В августе Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала внешность до пластики. Также она раскрыла свой рост и вес.