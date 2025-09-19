«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск показала фигуру без одежды. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эльза Хоск снялась полностью обнаженной, сидя на кубе в закрытой позе. Модель надела только босоножки с цветами. Волосы она выпрямила и сделала легкий нюдовый макияж.

«Статуэтка», «Шикарная», «Выглядите изумительно», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.

Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье». Модель не раз поддерживала и российские бренды. Недавно она снялась с сумкой 12Storeez.