Молодая жена Харламова прокатилась в купальнике на роскошной яхте

Актриса позировала в цельном купальнике глубокого синего цвета, с акцентом на открытую спину. Волосы были собраны в простой хвост, а отсутствие макияжа подчеркивало естественность образа.

Супруга известного комика Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук выложила фотографию, демонстрирующую ее фигуру в купальном костюме.

На снимке, опубликованном артисткой в своем Instagram (признан экстремистским и запрещен в РФ), она запечатлена в темно-синем цельном купальнике с открытой спиной. 32-летняя Ковальчук предстала перед подписчиками с собранными волосами и без косметики, позируя на борту яхты.

В сентябре текущего года Катерина Ковальчук посетила премьерный показ сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается", состоявшийся в Москве. Для этого светского события актриса выбрала элегантное черное платье в пол с разрезами и высоким вырезом на бедре, дополнив образ туфлями на шпильке в тон и серьгами. Ее волосы были аккуратно собраны в гладкий хвост, а макияж выполнен в естественных тонах.

В мае 2024 года Гарик Харламов породил домыслы о помолвке с Ковальчук, опубликовав ролик, где на безымянном пальце его избранницы красовалось кольцо. Впоследствии шоумен подтвердил факт предложения руки и сердца. В июне 2024 года стало известно об официальной регистрации брака пары, а в августе молодожены отпраздновали свадьбу в роскошном поместье Agalarov Estate.