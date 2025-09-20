В России появился тренд на ретро-технику

Жители региона активно приобретают телефоны-раскладушки, магнитофоны и другие предметы, отражающие дух нулевых.

Как отмечают аналитики Авито, продажи MP3-плееров летом 2025 года увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи iPod от Apple – на 56%. CD-плееры из 2000-х демонстрируют впечатляющий рост в 3,5 раза, в среднем их приобретали за 5 000 рублей. Виниловые проигрыватели стали покупать чаще на 80%, средняя цена – 9 000 рублей. Продажи магнитофонов выросли на 8%, средняя цена – 5 000 рублей.

Игровые приставки также пользуются повышенным спросом: продажи ретро-приставок выросли на 8%. Консоли Nintendo стали покупать чаще на 37%, средняя цена составила 20 000 рублей. Dendy увеличила продажи на 13%, средняя стоимость – 2 000 рублей. Пленочные фотоаппараты прибавили в продажах 4%.

Неотъемлемый атрибут эпохи нулевых, мобильные телефоны-раскладушки, также на пике популярности. Продажи некоторых марок выросли до 71%. Можно найти телефон как за 2 000 рублей, так и за 24 000 рублей.