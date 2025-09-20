Пока, оверсайз: какие антитренды нужно выбросить из гардероба этой осенью

Мода не стоит на месте, и тренды меняются очень быстро. Вещи, которые были в моде совсем недавно, в настоящий момент могут казаться странными и даже комичными. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Анастасии Подрезковой, какие антитренды нужно выбросить из гардероба этой осенью.

Оверсайз

По словам стилиста, общая тенденция, которая существует сейчас, — это движение от бесформенных, мешковатых, объемных вещей «с мужского плеча» к более женственным, сдержанным, аккуратным силуэтам без кричащих деталей.

— Пиджакам оверсайз приходят на смену приталенные элегантные и структурные модели. Приталенные модели рубашек сейчас тоже актуальны. Это нужно иметь в виду, если, например, захотите разнообразить офисную классику, — рассказала Подрезкова.

Потертости и дырки

Эксперт отметила, что большие толстовки и рваные свитера с потертостями покидают гардеробы.

— Этой осенью меняем их на свитера и толстовки с молнией на воротнике. А чтобы образ выглядел интереснее, под них можно надевать лонгсливы, футболки и рубашки. А еще так будет теплее, — говорит собеседница «ВМ».

Куртки-косухи

Вместо курток-косух, которые были очень популярны пару лет назад, сейчас нужно отдавать предпочтение лаковым моделям. Они выглядят довольно эффектно, считает специалист.

— Если увидите куртку рабочего в магазине, не берите. Их еще продают, но эта попытка запрыгнуть в ушедший поезд не увенчается успехом. От них все устали еще в прошлом году. Этой осенью более популярны замшевые модели курток, укороченные пальто (а если на нем будет еще меховой воротник, то вы точно будете в тренде) и спортивные ветровки, — сказала Подрезкова.

Зауженные джинсы

Кроме того, стилист советует отказаться от моделей джинсов МОМ, скинни и бананов. Они неизбежно искажают ваши пропорции:

— Например, из-за сужения к низу МОМ и бананы укорачивают ноги, а носки, торчащие из обуви, так вообще смотрятся странно. Скинни в сочетании с кедами и кроссовками не только убавят роста, но и бонусом подчеркнут все то, что не нужно.

Также собеседница «ВМ» напомнила, что лосины нужно надевать только если вы собираетесь в спортзал, на пробежку или в стилизациях с прозрачными вещами или одеждой с глубокими вырезами в качестве нижнего слоя.

— Брюки-карго уже давно пополнили списки антитрендов. Откажитесь от всех этих вариантов в пользу свободных моделей джинс и спортивных брюк в пол, расклешенных моделей и из замши, — считает эксперт.

Кружевные брюки и юбки

Кружевные брюки и юбки, особенно с длинными футболками и объемными пиджаками, давно набили оскомину:

— Это было красиво, но в настоящий момент можно использовать тренд на прозрачность и заменить кружево на него. Прозрачная юбка прекрасно носится поверх брюк, лосин и даже платьев.

Грубая обувь

Эксперт напомнила, что обувь так же, как и одежда, в этом сезоне стремится к сдержанным, аккуратным и лаконичным формам, без лишней фурнитуры и деталей.

— Аккуратные кеды в стиле ретро плотно вошли в обиход современных модниц и заменили некогда популярные массивные кроссовки на толстой подошве и высокие баскетбольные кеды. Возможно, когда-нибудь они нам и пригодятся, но точно не сейчас. Ботинки и лоферы на тракторной подошве с массивными украшениями в виде цепей сдали свои позиции в пользу женственных спокойных моделей на тонкой подошве, — сказала Подрезкова.

Одежда с перьями

Долгое время для вечерних выходов многие выбирали одежду с перьями. Сейчас этого делать уже не стоит. Перья вышли из обихода.

— Зато все большее распространение получает мех. Он как раз начал появляться везде и в разных исполнениях: воротники, манжеты, манишки, шарфы. В вечерних образах его можно очень красиво сочетать, — рассказала собеседница «ВМ».

Отвороты

Кожаные изделия продолжаем носить, меняются лишь формы:

— От шорт я рекомендую избавиться, тем более, если они с отворотами. Вообще все, что касается отворотов, давно устарело, если не применяется намеренно в определенных стилизациях. Шорты можно заменить на бермуды или лаконичные элегантные брюки.

Животные принты

Специалист рекомендует быть аккуратнее с животными принтами в этом сезоне.

— Прошлой осенью полки ломились от леопарда. В этом году одеваться в него с ног до головы я не советую, но он по-прежнему остается с нами в аксессуарах — обуви, ремнях, сумках. Если вы любите животные принты, то самое время присмотреться к коровьему, если еще этого не сделали. В следующем году с ним будет то же самое, что и с нашим пятнистым другом, — считает Подрезкова.

Яркие цвета и лишние аксессуары

Цвета в одежде и обуви ушли от яркого, кричащего, «вырви глаз», неона и металлика в сторону аристократичной сдержанности. В этом сезоне актуальны благородные оттенки:

глубокий

фиолетовый;

оливковый;

коричневый;

бургунди;

молочный;

бежевый.

— Яркие элементы допустимы, например, в аксессуарах, чтобы не нарушалась гармония всего образа, — сообщила она.

Также стилист добавила, что нужно снять лишние аксессуары с сумок.

— Вы все еще не сняли тонну обвесов и цепей со своей сумки? А уже пора бы это сделать. Сейчас самое время, потому что в моде лаконичность, — заключила эксперт.

