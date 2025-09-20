Беременная Карди Би предстала в «голом» комбинезоне

Беременная рэперша Карди Би появилась на публике в прозрачном комбинезоне из кружева. Об этом сообщает PageSix.

© globallookpress

Карди Би предпочла для выхода облегающий «голый» комбинезон из черного кружева, который был украшен жемчужными нитями. Образ дополнили сапоги из черной кожи и высоких каблуках. Певица при этом примерила светлый парик и сделала яркий макияж с угольно-черными стрелками.

© Газета.Ru

Карди Би в третий раз стала матерью 7 сентября прошлого года. При этом рэперша сообщила о рождении дочери только спустя пять дней. Певица поделилась трогательными снимками с рэпером Оффсетом и детьми прямо из палаты.

В марте Карди Би объявила о разводе с Оффсетом после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о разрыве, появившиеся в СМИ после того, как артистка отписалась от мужа в социальных сетях. Карди Би и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у знаменитостей появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв.