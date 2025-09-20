Дочь Анджелины Джоли кардинально сменила имидж

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло появилась на публике с новым имиджем. Об этом сообщает News.com.

Шайло Джоли вышла на публику в Нью-Йорке с обновленной стрижкой и цветом волос — холодным блондом. Дочь актеров гуляла по городу вместе с подругой, танцовщицей Кеони Роуз. Шайло Джоли была одета в черную оверсайз-толстовку и мешковатые джинсы.

31 декабря издание People сообщило, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад. Он добавил, что актриса «измотана, но рада, что эта часть закончилась». Адвокат Питта не стал комментировать информацию о разводе.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

На прошлой неделе стало известно, что Брэд Питт отказался от общения с детьми от Анджелины Джоли из-за обиды.