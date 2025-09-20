Экс-солистка SEREBRO выступила в корсетном мини-платье

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина выступила на улице в Москве. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ольга Серябкина в черном корсетном мини-платье, колготках и туфлях с острым мысом вышла на публику в сопровождении охраны. Певице также сделали укладку с локонами и вечерний макияж с угольно-черными стрелками и блеском на губах. Серябкина выступила на улице и исполнила несколько хитов.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Ольга Серябкина выложила фото в черном наряде, который состоял из полупрозрачного топа с длинными рукавами, мини-юбки и туфель на каблуках. Певица позировала с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками, блестящими тенями и нюдовой помадой.

До этого Ольга Серябкина снялась в топе, сделанном из ракушек, и белой льняной юбке с завышенной талией. Певица позировала с собранными в пучок волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и блеском для губ. Поп-исполнительница также показала кадр, где предстала перед камерой в полосатом бикини на пляже. Она была запечатлена с распущенными волосами и макияжем.