Четыре отличные вариации стрижки боб на осень

В последние годы стрижка боб уверенно удерживает позиции в мире моды и не теряет своей актуальности. Каждый сезон появляются новые вариации этой стрижки, которые вдохновляют на изменения. Однако, как утверждают стилисты, существует боб для каждого, и хороший мастер всегда сможет подобрать тот вариант, который будет идеально сочетаться с вашим образом жизни и формой лица.

© globallookpress

Актуальные тренды осени 2025 года

Осенью 2025 года на первый план выходят пять наиболее заметных вариаций стрижки боб.

Бабочка-боб

Эта вариация характеризуется длинными слоями и получила свое название благодаря особой форме, которая обрамляет лицо. Челка-занавес и перьевые слои, уложенные внутрь, создают текстуру и движение, напоминающие трепетание крыльев бабочки. Среди поклонников этой стрижки — такие знаменитости, как Селена Гомес и Дженна Ортега.

Медный боб

Осень — это время теплых оттенков, что объясняет одержимость модниц медным бобом. Поисковые запросы в Google на эту тему выросли более чем на 5000% за последний месяц. Оттенки обожженной меди универсально подходят многим, но если вы хотите выделиться, выбирайте более яркие огненные тона.

Растрепанный миди-боб

Этот год ознаменовался появлением множества миди-бобов. Такие знаменитости, как Пенелопа Крус и Софи Тернер, уже попробовали этот стиль. Однако наиболее заметным стал миди-боб Виктории Бекхэм: она предпочитает носить его в растрепанном виде, что контрастирует с ее привычными идеально уложенными волосами.

Бабл-боб

Бабл-боб отличается закругленными концами, которые подгибаются внутрь и обрамляют лицо. Если у вас уже есть боб, вы можете создать эффект бабл с помощью утюжка для волос, загибая концы внутрь к лицу. Это минималистичный, но скульптурный образ, который подходит большинству форм лица.

Как выбрать свой идеальный боб?

Выбор подходящей стрижки боб зависит от нескольких факторов.

Форма лица. Например, для овального лица подойдет практически любой вид боба, тогда как для круглого лучше выбирать варианты с удлиненными передними прядями.

Тип волос. Тонким волосам больше подойдут легкие слои и текстура для создания объема.

Образ жизни. Если у вас мало времени на укладку, выбирайте более простые в уходе варианты.

Стрижка боб остается одной из самых популярных и универсальных в мире моды благодаря своей способности адаптироваться к различным стилям и предпочтениям. Независимо от того, какой вариант вы выберете — бабочка-боб или медный боб — эта стрижка всегда будет выглядеть современно и стильно. Главное — найти своего мастера и довериться его профессионализму в выборе идеальной формы для вас.