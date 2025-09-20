Хлои Кардашьян порадовала фанатов откровенным фото

Бизнесвумен Хлои Кардашьян снялась в расстегнутой блузе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Хлои Кардашьян частично оголила грудь в белой блузе с кружевным бюстгальтером. Образ дополнили синие джинсы, массивные серьги и крест на шее. Волосы ей собрали в хвост и сделали вечерний макияж.

© Газета.Ru

До этого Хлои Кардашьян снялась для издания Bustle. Модель предстала на обложке в черном шелковом комплекте белья, который состоял из лифа, стрингов и пояса для чулок. Она также накинула темно-зеленое пальто и надела солнцезащитные очки и золотое ожерелье. Звезде реалити-шоу сделали пучок с прядями у лица и макияж с розовой помадой. На одном из кадров бизнесвумен обливала молоком фотографа. Автором съемки выступила Эллен фон Унверт.

В январе Хлои Кардашьян решила сменить имидж и сделала стрижку боб. Звезда выложила фото, где позировала с легкой укладкой и сделала макияж с розовой помадой и коричневыми тенями. Поклонники остались в восторге от нового образа бизнесвумен.