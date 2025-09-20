Марго Робби вышла в свет в латексном костюме

Актриса Марго Робби появилась на публике в латексном корсете и замшевой юбке. Об этом сообщает Vogue.

© globallookpress

Марго Робби вышла на прогулку в коричневом корсете из латекса и замшевой юбке с контрастной отделкой. Образ дополнили босоножки в тон на низком каблуке. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

© globallookpress

В конце марта Марго Робби заметили во время съемок новой экранизации «Грозового перевала», в которой она исполнит роль Кэтрин Эрншо. Папарацци засняли голливудскую актрису в свадебном платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Длинная фата артистки развивалась по ветру, пока она стояла на съемочной площадке с букетом роз в руках. Знаменитости сделали макияж в естественном стиле и уложили волосы.

В июле Марго Робби снялась для обложки журнала Harper's Bazaar. Актриса позировала в розово-красном свитере крупной вязки. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж. В руках она держала лягушку.