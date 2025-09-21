Ани Лорак выступила в мини-платье

Певица Ани Лорак показала фигуру в блестящем мини-платье с вырезами. Видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя Ани Лорак вышла на сцену в черном мини-платье с вырезами по бокам, которое было украшено стразами и бахромой. Певица добавила к наряду золотые босоножки на каблуках, длинные серьги и браслеты. Поп-исполнительнице уложили распущенные волосы и сделали вечерний макияж.

В июле Ани Лорак показала снимки, сделанные во время отдыха с мужем Исааком Виджраку, который называет себя потомком африканских шаманов. На одном из кадров певица предстала в шоколадном топе и голубых джинсовых шортах. Исполнительница также надела браслет и кольцо. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовыми губами.

В марте Ани Лорак опубликовала фото со своей свадьбы с Исааком Виджраку. Артистка показала в личном блоге кадр, который стал обложкой нового выпуска журнала «Ok!». Певица позировала в белом платье с открытыми плечами, а ее супруг — в пиджаке без рубашки.