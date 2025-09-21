«Буквально исчезает». Екатерину Варнаву вновь осудили за внешний вид

Актриса Екатерина Варнава снялась в платье с разрезом до бедра. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Екатерина Варнава показала фигуру в черном платье с принтом в красный горох и разрезом до бедра. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали вечерний макияж. Однако фанаты не оценили фигуру актрисы и раскритиковали в комментариях.

«Болеет?», «Выглядит очень худой», «Руки буквально исчезают», — написали пользователи соцсетей.

В январе похудевшая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии. Артистка выложила снимок, где позировала перед камерой в молочном корсете, трусах, черном пальто и телесных чулках. Актриса добавила к наряду светлые туфли на каблуках со стразами и цепочку с кулоном. Визажист сделал телеведущей макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в легкие локоны.

Позже Екатерина Варнава показала фрагмент занятий по танго с партнером. В кадре она исполнила несколько танцевальных движений. Однако поклонники не оценили талант актрисы и раскритиковали в комментариях.