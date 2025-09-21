Названы любимые цвета представителей разных поколений

Каждое поколение, кажется, находит собственную палитру. Однако цвета — это не универсальный биологический код, а культурный конструкт. Их значение формируется традициями, идеологиями и медиа.

© Naukatv.ru

Общество придает цветам разные смыслы в разные эпохи. Так они становятся своеобразным маркером культурных трансформаций, пишет Сonversation.

В книге «Секреты креативности: обретение творческой уверенности и преодоление трудностей» (les Dessous de la créativité—gagner en confiance créative et relever les défis) исследователи показывают, какие цвета преподчитали разные поколения — от бэби-бумеров до Альфа.

Поколение бэби-бумеров (родившиеся между окончанием Второй мировой войны и серединой 1960-х годов) и поколение X (1965–1980) тяготели к более традиционным палитрам с преобладанием нейтральных и пастельных тонов. С 1970-х годов к ним добавились землистые оттенки, почерпнутые у природы: зелёный, коричневый и ржаво-красный.

Поколение Y, или миллениалы (1980–1990-е годы), стало свидетелем расцвета культового «миллениального розового». Этот нежный пастельный оттенок стал не просто цветом, а символом 2010-х годов, символизируя легкость, оптимизм и, прежде всего, вызов традиционным гендерным нормам.

Для поколения Z (1995–2010) первым ярким оттенком стал насыщенный желтый, быстро получивший название «желтый поколения Z», появившийся около 2018 года как преднамеренный контраст с розовым, характерным для поколения предшественников. Вскоре после этого на арену вышел фиолетовый, долгое время ассоциировавшийся с властью, креативностью и феминистскими движениями, а теперь переосмысленный как символ инклюзивности и самовыражения.

В последнее время набирает популярность зеленый цвет. С одной стороны, он стал объединяющим цветом для борьбы с экологическими проблемами; с другой стороны, он был переосмыслен как провокационный, яркий экранный зеленый, популяризированный в 2024 году британской певицей Charli XCX .

Поколение Альфа, находящееся еще в раннем возрасте, колеблется между двумя полюсами: тягой к естественным, комфортным тонам и ранним погружением в насыщенные, искусственные цвета цифрового мира.

Эксперты подчеркивают: цветовые коды не статичны, они возвращаются и переосмысляются подобно моде. Так, Pantone назвал цветом 2025 года Mocha Mousse — теплый коричневый, противопоставленный ярким неоновым оттенкам.

Маркетинговые исследования показывают, что восприятие зависит не только от оттенка, но и от его названия. Поэтичные и эмоциональные названия вызывают у потребителей больший отклик, чем сухие определения. Таким образом, язык влияет на восприятие цвета не меньше, чем сама палитра.