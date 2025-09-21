Анна Семенович показала архивные фото в бикини

Певица Анна Семенович показала архивные фото в купальнике. Она опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

На снимках Анна Семенович позировала в розовом бикини на фоне моря. Будущая певица стояла перед камерой с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость сообщила, что на момент съемки ей был 21 год.

© Газета.Ru

«Это я только закончила спорт, может даже еще в спорте. Плоский живот, накаченные руки и грудь своя, вот доказательства», — заявила исполнительница.

В июне Анна Семенович продемонстрировала фигуру в полный рост, снявшись в бикини. Звезда позировала в черном купальнике перед зеркалом и призналась подписчикам в Instagram, что довольна своим внешним видом.

«Ну что за стройняшка? Я очень довольна своим постройнением. Фигура огонь», — высказалась исполнительница (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

В апреле 2024 года Семенович заявила, что принимала «Оземпик» для похудения. По словам артистки, она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи, и звезда не стала его «доставать из-под полы», опасаясь подделок. Тогда исполнительница пошла к врачу, который назначил ей российский аналог «Семавика». Знаменитость говорила, что очень довольна результатами.