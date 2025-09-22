Невеста Лепса снялась в откровенных позах в мини-платье

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

19-летняя студентка предстала перед камерой, сидя на кожаном диване под фиолетовым светом. Она позировала в мини-платье без рукавов и босоножках на высоких каблуках, а также дополнила образ цепочками с крестами на шее и взяла в руки сигарету.

© Соцсети

При этом избранница артиста положила ноги на сиденье, продемонстрировав обнаженные бедра.

Ранее в сентябре Аврора Киба также снялась в ультракоротких шортах.