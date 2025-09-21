Бузова посетила «Интервидение» с сумкой за сотни тысяч рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на публику с сумкой стоимостью более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «СтарХит».

© ТАСС

Ольга Бузова посетила международный конкурс «Интервидение» в Москве. Певица вышла на красную дорожку в черном кроп-топе и пышной макси-юбке. Поп-исполнительница добавила к образу массивные серьги, браслеты и кольца. Телеведущая завершила образ сияющей сумкой Jimmy Choo, стоимость которой более 300 тысяч рублей. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали вечерний макияж.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев». На данный момент певица выступает с концертами и ведет различные шоу.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв. Недавно она рассказала, какие отговорки мужчин ее бесят.