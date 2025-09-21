Алсу вышла в свет в облегающем платье в стразах

Певица Алсу показала фигуру в облегающем платье в стразах. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Алсу стояла перед зеркалом в облегающем макси-платье, которое было украшено серебристыми пайетками. Певица добавила к наряду длинные блестящие серьги и кольцо. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист уложил ее волосы в крупные локоны.

Алсу не скрывает, что для нее очень важен внешний вид. Знаменитости повезло с генами, но после 30 лет она начала использовать «уколы красоты». По мнению поп-исполнительницы, это рано, однако певица решила позаботиться о лице заранее, поскольку любит загорать и переживает за состояние кожи.

В апреле 2023 года знаменитость показала, как изменилась за 30 лет. Артистка опубликовала в соцсетях фотоколлаж, чтобы опровергнуть слухи о многочисленных пластических операциях. Алсу отмечала, что нормально относится к пластической хирургии и в будущем, скорее всего, тоже прибегнет к такому вмешательству.

Музыкальная карьера певицы началась, когда ей было 15 лет. Первые два сингла артистки – «Зимний сон» и «Иногда». В 1999 году у Алсу вышел первый альбом, который с успехом продавался. В 2000 году артистка представляла Россию на «Евровидении», где заняла второе место.