Дочь Синди Кроуфорд выложила фото топлес

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, снялась с голой грудью. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

24-летняя Кайя Гербер снялась в новой рекламной кампании бренда Givenchy. На одном из фото модель предстала перед камерой в трусах с завышенной талией без бюстгальтера. Манекенщица также надела массивные серьги. Знаменитости собрали волосы в небрежный хвост и сделали макияж.

© Газета.Ru

В начале сентября Кайя Гербер и ее новый возлюбленный Льюис Пуллман стали гостями премьеры фильма «Завещание Анны Ли», которая прошла в рамках Венецианского фестиваля. Модель появилась на красной дорожке в черном полупрозрачном платье, украшенном пайетками, и туфлях на каблуках. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки и клатч. Актер выбрал брючный костюм, белую рубашку с бабочкой, очки и туфли. На мероприятии влюбленные держались за руки, целовались и обнимали друг друга.

В начале января стало известно, что Кайя Гербер рассталась с голливудским актером Остином Батлером. Инсайдеры заявили, что супермодель и артист разошлись в конце 2024 года после трех лет отношений. Отмечается, что Кайя Гербер и Остин Батлер расстались без скандалов. Знаменитости не стали как-либо комментировать информацию.