Почему после 35 выпадают волосы и что с этим делать

Волосы всегда были символом красоты, но в зрелом возрасте они становятся еще и показателем внутреннего состояния организма. Если в юности прическа легко восстанавливается после окрашивания или стресса, то после 35 каждая потерянная прядь воспринимается болезненнее. Главное — различать естественное обновление и сигналы о сбоях в работе организма, рассказала «Вечерней Москве» косметолог Наталья Рябинова.

© Вечерняя Москва

Сколько волос можно терять

Средняя физиологическая норма — 50–100 волосков в день. Это часть естественного цикла, при котором новые волосы сменяют старые. Тревожным сигналом становится выпадение целыми пучками или заметное уменьшение объема за пару месяцев. Есть и сезонный фактор: осенью и весной волосы могут редеть активнее, и это чаще связано не с болезнью, а с природным обновлением.

Дело в гормонах

После 35 лет гормональный фон становится менее стабильным. Эстрогены постепенно снижаются, а андрогены могут проявлять больше активности. Это отражается на густоте волос: пробор становится шире, появляются редкие зоны, пряди истончаются.

Щитовидная железа тоже играет важную роль: ее дисбаланс влияет на скорость роста и качество волос. Поэтому гормональные колебания — одна из ключевых причин того, почему прическа с возрастом теряет объем.

Стресс и психосоматика

Волосы очень чувствительны к эмоциональному фону. При хроническом стрессе организм перераспределяет ресурсы, и волосы уходят в фазу «отдыха».

Интересно, что сильный стресс проявляется не сразу: спустя два–три месяца после пережитого потрясения волосы начинают активно выпадать. Постоянное нервное напряжение превращается в невидимого врага для густоты волос. И даже лучшие средства для ухода за волосами не помогут, если не снять внутреннее напряжение.

Дефицит питательных веществ

Железо, витамины группы B, цинк и витамин D — главные помощники здоровых волос. При их нехватке прическа становится тусклой, ломкой и постепенно редеет. Ошибки в питании можно исправить корректировкой рациона, но клинические дефициты требуют медицинского подхода и назначения препаратов.

Добавки и сбалансированное питание помогают укрепить волосы, однако, если выпадение связано с серьезным дефицитом, без обследования и терапии не обойтись.

Когда пора к врачу

Если выпадение волос не связано с банальным стрессом или диетой, стоит обратиться к врачу. Трихолог помогает при локальных проблемах кожи головы и волосяных луковиц. Эндокринолог нужен, если есть подозрение на сбой в работе щитовидной железы или на гормональный дисбаланс. Гинеколог — важный специалист для женщин: волосы могут редеть на фоне проблем с половыми гормонами или в период менопаузы.

Что должно насторожить

Повод для тревоги — выпадение волос очагами или резкая потеря объема за короткий срок. Дополнительные симптомы: постоянная слабость, резкие колебания веса, сбой менструального цикла.

Если шампуни и маски не приносят никакого результата — это явный сигнал: пора искать причину глубже и не откладывать визит к специалисту.

Выпадение волос не всегда означает катастрофу, иногда это естественный процесс обновления. Но внимательное отношение к себе помогает вовремя заметить тревожные сигналы. Красивые волосы начинаются со здоровья, а грамотная диагностика позволяет сохранить не только прическу, но и общее самочувствие.

Волосы после 50 — это новая глава в истории красоты. С возрастом локоны действительно меняются: становятся суше, тоньше, седеют. Но это не значит, что от былой привлекательности придется отказаться. Наталья Рябинова рассказала «Вечерней Москве», как сохранить здоровье, блеск и объем волос в зрелом возрасте.