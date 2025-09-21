«Влияет на мозговую деятельность»: почему внешность Даны Борисовой так изменилась и чем это опасно
Внешний вид телеведущей Даны Борисовой после очередной пластической операции обеспокоил пользователей Сети. На кадрах со съемок телепередачи видно, что у Даны изменился контур лица и разрез глаз, а также появились отеки. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие операции провела Борисова и насколько серьезными могут быть последствия для здоровья.
Сразу несколько операций
По словам врача-косметолога Марият Мухиной, Дана Борисова провела несколько пластических операций.
«Она сделала резекцию век и височный операционный SMAS-лифтинг, который предполагает омоложение кожи за счет воздействия на глубокий мышечно-апоневротический слой кожи. В ходе процедуры кожа подтягивается в зоне виска, делаются разрезы в волосистой части головы. В августе подобную процедуру она проводила в нижней части лица и шеи, что способствует формированию более четкого шейно-подбородочного угла», — пояснила Мухина.
Однако в результате этих манипуляций Дана потеряла свое лицо и внешность, а также этническую принадлежность, считает косметолог.
«Ее лисий взгляд направлен наискосок кверху. Если у Беллы Хадид это смотрится органично, то Дана Борисова потеряла свою славянскую внешность и стала обладательницей азиатского типажа в результате гиперкоррекции», — пояснила она.
Последствия
Врач объяснила, что после такой операции Дане потребуется огромное количество косметологических процедур, чтобы поддерживать результат.
Она также напомнила, что после такого вмешательства пациент может столкнуться с отеками и грыжами.
«В лицевой части очень много нервов и сосудов, поэтому такая пластическая операция — ювелирная работа. Вводится эндоскоп, каждый сосуд, каждое нервное волокно сепарируется, чтобы безопасно утянуть связочный лицевой аппарат. Но при этом типе вмешательства затрагиваются лимфатические магистрали. Если нервы и сосуды эндоскопически можно обойти, то лимфатические сосуды прозрачные и не затронуть их при операции невозможно. Поэтому впоследствии высок риск отеков, лимфостаза и грыж», — пояснила Мухина.
К тому же длительный наркоз, который необходим при таких операциях, негативно сказывается на мозговой деятельности и психике человека, дополнила специалист.
«Наркоз очень сильно влияет на мозговую деятельность и когнитивные функции. А у Даны на фоне приема психоактивных препаратов нервная система уже компрометирована, поэтому такие длительные наркозы для нее нежелательны», — заключила врач.
Дочери Даны Борисовой Полине Аксеновой недавно исполнилось 18 лет. От мамы она унаследовала желание менять свою внешность, поэтому уже в 15 лет увеличила губы, а этим летом сделала подтяжку груди и моделирование тела. «Вечерняя Москва» рассказывала, чем живет наследница Даны Борисовой.