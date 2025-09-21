Почему внешность Даны Борисовой так изменилась и чем это опасно

Внешний вид телеведущей Даны Борисовой после очередной пластической операции обеспокоил пользователей Сети. На кадрах со съемок телепередачи видно, что у Даны изменился контур лица и разрез глаз, а также появились отеки. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие операции провела Борисова и насколько серьезными могут быть последствия для здоровья.

Сразу несколько операций

По словам врача-косметолога Марият Мухиной, Дана Борисова провела несколько пластических операций.

«Она сделала резекцию век и височный операционный SMAS-лифтинг, который предполагает омоложение кожи за счет воздействия на глубокий мышечно-апоневротический слой кожи. В ходе процедуры кожа подтягивается в зоне виска, делаются разрезы в волосистой части головы. В августе подобную процедуру она проводила в нижней части лица и шеи, что способствует формированию более четкого шейно-подбородочного угла», — пояснила Мухина.

Однако в результате этих манипуляций Дана потеряла свое лицо и внешность, а также этническую принадлежность, считает косметолог.

«Ее лисий взгляд направлен наискосок кверху. Если у Беллы Хадид это смотрится органично, то Дана Борисова потеряла свою славянскую внешность и стала обладательницей азиатского типажа в результате гиперкоррекции», — пояснила она.

Последствия

Врач объяснила, что после такой операции Дане потребуется огромное количество косметологических процедур, чтобы поддерживать результат.

«Придется делать дренажные уколы, тейпирование лица, микротоки, всевозможные моделирующие маски. Обычно люди идут на операцию, чтобы избежать всех этих процедур, но Дане придется их делать, чтобы сохранить эффект», — пояснила Мухина.

Она также напомнила, что после такого вмешательства пациент может столкнуться с отеками и грыжами.

«В лицевой части очень много нервов и сосудов, поэтому такая пластическая операция — ювелирная работа. Вводится эндоскоп, каждый сосуд, каждое нервное волокно сепарируется, чтобы безопасно утянуть связочный лицевой аппарат. Но при этом типе вмешательства затрагиваются лимфатические магистрали. Если нервы и сосуды эндоскопически можно обойти, то лимфатические сосуды прозрачные и не затронуть их при операции невозможно. Поэтому впоследствии высок риск отеков, лимфостаза и грыж», — пояснила Мухина.

К тому же длительный наркоз, который необходим при таких операциях, негативно сказывается на мозговой деятельности и психике человека, дополнила специалист.

«Наркоз очень сильно влияет на мозговую деятельность и когнитивные функции. А у Даны на фоне приема психоактивных препаратов нервная система уже компрометирована, поэтому такие длительные наркозы для нее нежелательны», — заключила врач.

Дочери Даны Борисовой Полине Аксеновой недавно исполнилось 18 лет. От мамы она унаследовала желание менять свою внешность, поэтому уже в 15 лет увеличила губы, а этим летом сделала подтяжку груди и моделирование тела. «Вечерняя Москва» рассказывала, чем живет наследница Даны Борисовой.