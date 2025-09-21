«Ангел» Victoria's Secret поделилась образом в полупрозрачном платье

«Ангел» Victoria's Secret и модель Эльза Хоск продемонстрировала фигуру в полупрозрачном платье без бюстгальтера. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Эльза Хоск предстала перед камерой в бежевом полупрозрачном макси-платье без рукавов. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу светлый клатч Yves Saint Laurent, золотые браслеты, часы и кольца с бриллиантами. Знаменитость сделала легкие локоны и макияж с нюдовым блеском для губ и румянами.

© Газета.Ru

Недавно Эльза Хоск снялась в новой рекламной кампании бренда District Vision. На одном из кадров манекенщица предстала перед камерой в черном комплекте белья, который состоял из топа и трусов с надписью бренда. Модель также надела солнцезащитные очки в тон. В руках «ангел» Victoria's Secret держала мотошлем. Знаменитости сделали неряшливый пучок с прядями у лица и макияж в естественном стиле.

В августе Эльза Хоск выложила фото, где позировала перед камерой в зеленом крошечном бикини, которое переливалось на солнце. Модель также надела разноцветную широкую шляпу и дополнила пляжный образ светлой сумкой на плечо. «Ангел» Victoria's Secret была запечатлена с распущенными волосами и без косметики на лестнице.