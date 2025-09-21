Женщины рассказали, какой предпочитают маникюр

О любимых цветах, дизайнах и длине, а также о прогнозе на осенний сезон мастер ногтевого сервиса Анастасия рассказала журналисту sovainfо.ru.

© unsplash

Она отметила, что жительницы Самары предпочитают преимущественно классику в маникюре. Безоговорочным лидером стал нюд - натуральные и естественные оттенки. Особенно он популярен у мам, спортсменок и студенток.

Второе место в топе занимает френч с длинными "усиками". Причем речь идет именно о белых тонах.

А почетное третье взяли все красные оттенки, от "сочного помидора" до "гнилой вишни".

Весной и летом 2025 года в тренды вырвалось нашумевшее "сливочное масло". Девушки и женщины по всему миру выбирали его не только в одежде, обуви, сумках, но и в маникюре. Удивительно, но самарские жительницы любовью к нему не воспылали:

«Только единицы выбирали его. Из моих клиенток - никто. Более того, желтый и все его оттенки вообще почти никто не любит. Для мастеров они сильно плешивят, плохо ложатся и просушиваются. В целом мало брендов, которые делают хорошие желтые цвета».

Интересно, что отвержения такой моды пошли еще и из-за не самых приятных сравнений. Для большого числа дам "сливочное масло" ассоциировалось с болезненными неухоженными ногтями.

Несмотря на то, что креативные дизайны и решения пользуются меньшим спросом, у отдельной аудитории они удерживают стабильные позиции. На данный момент среди необычных оформлений первенство держат фигуры и дизайны.

«Очень часто на длинные ногти делают объемные фигурки: мишки, цветочки, бантики и многое другое. В основном это выбирают молодые девчонки. Прочность зависит не только от носки, но и от изначального закрепления. Если поставить слишком мало материала, то фигурка быстро отвалится. В остальных случаях их, наоборот, тяжело спилить даже фрезой».

Говоря о ярких цветах, Анастасия называет неоновые оттенки, которые регулярно звучали в летних запросах. Кроме того, многие дамы не отступают от праздничных и тематических вариантов маникюра:

«Недавно была клиентка, которая делала ногти на девичник в стиле "Барби". Мы оформили все в розовом цвете, добавили фигурки, а где-то рисовали френч. Но это, опять же, праздничная история. В обычной жизни преобладает нюд».

Среди форм лидирует "квадрат" и "миндаль". Неожиданный спад пошел на стилеты (длинные острые ногти):

«Все выбирают натуральность - короткие и естественные ногти. Не все согласились снимать покрытие, но приемлемую длину сохранили. Тренды не переживают свое время и особо у нас не задерживаются».

Анастасия отмечает, что осенью сохранится приверженность классике. Однако добавятся некоторые новые моменты, которые возникают сезонно из года в год. В ближайшие месяцы жительницы Самары регулярно будут запрашивать коричневые и бордовые оттенки:

- В целом осенью стараются делать что-то приглушенное, спокойное. А вот с блестками, конечно, ожидаются проблемы у мастеров, так как клиенты их практически не выбирают.

Ранее мы рассказывали, что может случиться при неправильном уходе за ногтями.