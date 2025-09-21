«Самая сексуальная в мире волейболистка» поделилась фото в коротком топе

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в коротком обтягивающем топе и джинсах. На спортсменку подписано более 998 тысяч подписчиков.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

