Топ вещей из советского гардероба, которые вернулись в моду этой осенью

Среди москвичей в этом сезоне набирает популярность тренд — в моде наряды в стиле времен СССР. Звездный стилист, обозреватель моды Ксения Кожемяк рассказала «Вечерней Москве», что из вещей советских времен актуально этой осенью.

Вязаные сумки в виде авосек не совсем новый тренд, но все еще считается модным элементом гардероба. Сейчас есть два типа авосек: так называемая сумка в сумке (косметичка, мешок или еще одна сумка внутри), которую видно через отверстия в плетении, или авоська с бахромой. Жемчуг и крупные бусы на пике популярности, только нужно надевать их в несколько слоев. Аксессуары могут быть разных форм и цветов.

А еще лучше бусами дополнить хит сезона — олимпийку СССР. Это главный тренд, который бьет рекорды по спросу. Важно: не сочетайте эти вещи со спортивными штанами, чтобы не создавать образ спортсмена из СССР. Лучше надеть олимпийку с удлиненной юбкой или брюками. Еще один немного странный тренд — это куртки-ватники. Образ с ними наши дизайнеры показывали этой осенью на Московской неделе моды. Единственное, эту куртку из СССР придется усовершенствовать, подкрасить, нарисовать на ней что-то, сделать ее более яркой. Актуальны джинсы клеш. Они подойдут практически подо все. Самое интересное, что авоська, бусы, олимпийка, ватник и клеши легко сочетаются как друг с другом, так и отдельно с более современными вещами. Еще многие дизайнеры выбирают на эту осень шапку-ушанку и кожаную косынку. Дубленки песочного и шоколадного цвета тоже уже несколько лет в тренде у модниц. Они создают актуальную маскулинность для женских образов. Потертости здесь только приветствуются — этот уличный тренд пришел к нам из Франции.

Косынка ей к лицу

Московская красавица Клара Лучко очень нежно выглядела в строгом костюме и с простой косынкой на голове. Не секрет, что современные модницы тоже добавляют этот элемент в свой образ. Стоит в магазинах такая вещь всего 200 рублей.

Наденет и полетит

О струящихся и летящих платьях Эдиты Пьехи мечтали практически все женщины СССР. Сегодня же они снова вошли в моду. Стоит такое летнее «платье-бабочка» примерно 3500 рублей.

Пять минут, и платье у вас

Не секрет, что Людмила Гурченко в советское время считалась одной из самых заядлых модниц. Все помнят ее образ из фильма «Карнавальная ночь». Похожее белое платье с пайетками сейчас легко можно найти на маркетплейсах. Стоит оно около 1700 рублей.

По иронии судьбы

Как можно забыть платье Барбары Брыльской карамельного цвета из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Этот образ пытались повторить многие. Воротник на одежде, как ни странно, сейчас тоже в тренде. Похожее платье стоит 1900 рублей.

Свитер балерины

Майя Плисецкая сама по себе была олицетворением женственности и элегантности. На одном из ее фото на ней надет стильный красно-черный кардиган, который сейчас можно было бы легко интегрировать в свой образ. Если он вам приглянулся, можно найти вещь почти такого же фасона за 1900 рублей.

АНТИТРЕНДЫ

Расцветка «вырви глаз»

Если пару лет назад все массово закупались вещами кислотных цветов, то в 2025 году красочная термоядерная вечеринка подошла к концу. Лучше делать выбор в пользу более спокойных оттенков, которые добавляют образу утонченности и простоты.

Визуальный шум

В этом сезоне лучше делать выбор в пользу минимализма, а не животных принтов и ярких узоров. Так образ не только станет более приятным глазу, но и повысит ваш статус в глазах других людей.

Мини-сумочка в форме багета

Как же всем нравились микросумки, в которые помещаются в лучшем случае жвачка и телефон. Этой осенью миниатюрные сумки, бывшие признаком достатка, стали антитрендом. По мнению многих покупателей, они выглядели необычно, но были максимально непрактичными: туда буквально ничего не помещается. Теперь можно покупать объемные сумки в виде шоперов, куда можно будет сложить все, что хочется.

Чересчур массивная обувь

Если раньше все старались найти ботинки на осень с как можно более объемной платформой, то на этот сезон стоит отложить их в дальний ящик. Лучше выбирать что-то более женственное, например аккуратные лоферы или ботильоны с четким носом и тонким каблуком.

КАК ЗАВЯЗАТЬ ШАРФ

Парижский узел

Этот базовый вариант подойдет любому. Все, что нужно сделать, — это сложить шарф пополам, обернуть его вокруг шеи, а затем пропустить получившиеся концы в петлю.

Треугольник

Квадратный шарф складывается по диагонали, чтобы получился треугольник. Затем концы шарфа оборачиваются вокруг шеи и маскируются под тканью спереди. Его можно повернуть в любую сторону — хоть на плечо.

Вместо шапки

Шарф может быть отличной заменой шапке на осенний период. Для этого нужно использовать его как платок, а концы аккуратно завязать спереди или сзади.

Колье

Нужно взять длинный тонкий шарф, скрутить его в тугой жгут и еще раз при необходимости сложить пополам. Далее нужно надеть его, а конец пропустить через петлю.

Снуд

Этот вариант подойдет тем, кто не хочется сильно заморачиваться. Все, что нужно, — это связать концы шарфа между собой и несколько раз обернуть его вокруг шеи.

Мода не стоит на месте, и тренды меняются очень быстро. Вещи, которые были в моде совсем недавно, в настоящий момент могут казаться странными и даже комичными. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Анастасии Подрезковой, какие антитренды нужно выбросить из гардероба этой осенью.