«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в микрошортах

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», снялась в откровенном виде и раскрыла секрет стройности. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

25-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в спортивном зале. Она позировала перед зеркалом в белой облегающей майке, зеленых микрошортах и носках, уложив при этом волосы в пучок.

© Соцсети

В сторис Демайтер рассказала, что занимается спортом 5-6 раз в неделю по часу-полтора. По ее словам, в своих тренировках она сочетает кардио, силовые и интервальные нагрузки. Так, в первый день она уделяет внимание плечам и трицепсу, во второй — спине и бицепсу, а в третий — ногам и ягодицам.

Ранее сообщалось, что итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала грудь в леопардовом бюстгальтере.