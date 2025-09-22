Три бесполезных косметических продукта, которые не стоят своих денег

Куда потратить деньги, если их слишком много: 3 бесполезных косметических продукта
В ритме жизни мегаполиса уход за собой становится не частью быта, а целым расслабляющим ритуалом. Но для этого стоит понимать, что он должен давать не только психологическое спокойствие, но и реальные эффекты, которые улучшат вашу кожу. Сегодня косметологи выделяют три продукта, на которые точно не стоит тратить свои деньги:
- Дешевые маски. Сейчас на маркетплейсах продают тканевые маски практически за копейки. Вы можете купить 20 штук за 200 рублей, но стоит понимать, что никаких полезных компонентов в них нет — они просто не могут быть такими дешевыми.
- Щеточка для очищения лица. Делать массаж такой силиконовой щеточкой правда приятно. Но косметологи не советую использовать ее, так как она может повредить кожу и разнести воспаления по лицу.
- Домашние приборы для RF-лифтинга. Обычно такие приборы для собственного использования имеют очень маленькую мощность и создают только видимый эффект. По мнению автора канала Fashion News, лучше использовать обычный скребок Гуаша, который стоит в несколько раз дешевле.
