Анджелина Джоли вышла в свет в платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

50-летняя Анджелина Джоли появилась на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с глубоким декольте и туфлях на каблуках. Артистка также надела кольцо с массивным камнем и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и помадой.

© Газета.Ru

7 сентября Анджелина Джоли стала гостьей премьеры фильма «Кутюр», которая прошла во время кинофестиваля в Торонто. Актриса позировала перед фотографами в коричневом пальто с разрезом до бедра. При этом артистка не стала надевать платье. Знаменитость добавила к верхней одежде колготки и туфли на каблуках.

Образ Анджелины Джоли напомнил журналистам ее выход на церемонии вручения премии «Оскар» в 2012 году. Тогда актриса выбрала черное платье Versace с разрезом до бедра.

