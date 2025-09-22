Бывший «ангел» Victoria's Secret предстала в откровенном наряде

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица предстала на размещенном черно-белом снимке, лежа на диване в кружевном платье. Звезда расстегнула изделие, которое частично оголило ее тело.

При этом Хоск отказалась от бюстгальтера. Ее образ завершила укладка с завитыми в кудри светлыми волосами. Данная съемка была осуществлена для Vogue Czechoslovakia.

Ранее в сентябре бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа. Знаменитость предстала лежащей на медицинской кушетке в кабинете косметолога.