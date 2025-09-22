Пять главных трендов окрашивания волос осенью 2025

Осень приносит мягкое тепло оттенков, глубину и спокойный блеск. В моду вошли цвета, которые выглядят естественно, но при этом они заметно богаче вашего исходного тона. Главная идея сезона — не резкий контраст, а объем за счет тонких переливов, плавного перехода у корней и ухоженной фактуры волос. Стилист Евгения Куклина рассказала о главных трендах сезона и поделилась секретами ухода за окрашенными волосами, чтобы цвет держался дольше и не требовал бесконечных подкрашиваний.

Вишнево-каштановая глубина

Глубокий каштан с вишневыми полутонами делает темные волосы выразительнее, подчеркивает глаза и придает коже теплое сияние. Цвет работает на средних и длинных стрижках, красиво раскрывается на волнах и в гладких укладках. Лучше всего выглядит там, где у корней чуть темнее, а по длине — мягкий перелив без резких границ.

«Дома используйте шампунь и бальзам для окрашенных волос и раз в две недели делайте питательную маску для блеска. Старайтесь сушить прохладным воздухом фена и не перегревать утюжком. При активном солнце наносите спрей с фильтром от ультрафиолета, красные пигменты так живут заметно дольше», — советует стилист.

Сливочно-медовый светлый с растяжкой

Холодный зимний светлый тон уходит на второй план, осенью лучше смотрится теплая сливочно-медовая гамма. Переход у корней тоже делают более темным, а длину высветляют мягко, будто цвет выгорел на солнце летом. Такой вариант дает эффект естественного объема и не требует ежемесячного обновления.

Освежайте оттенок тонировкой раз в четыре–шесть недель, а активное осветление переносите на более редкие визиты. Между походами в салон поддерживайте тон оттеночным бальзамом, чтобы не уходить в желтизну. Перед укладкой всегда используйте термозащиту, так вы сохраните гладкость и блеск.

Теплый брюнет с карамельными прядями у лица

База остается темной, а вокруг лица и на верхнем слое появляются карамельные пряди. Лицо визуально освежается, линия скул выглядит четче, причем и на прямых, и на волнистых волосах. Это хорошая альтернатива ярким контрастам, когда хочется стать немного светлее, но без потери плотности цвета.

«Попросите высветлить тонкие пряди именно по контуру лица и немного в верхнем слое, а по внутренним слоям оставьте базу темнее для глубины. Дома используйте мягкие шампуни без агрессивных ПАВ и один раз в неделю делайте маску для окрашенных волос. Чтобы карамель не тускнела, мойте голову теплой, а не горячей водой и ограничьте соленые ванны и бассейн без шапочки. Если пряди побледнели, обновите их легким тонированием, это занимает немного времени», — предлагает эксперт.

Мягкое смешение темного и светлого по длине

Эта техника строится на тонких затемненных прядях в нижнем объеме и более светлой длине. Волосы выглядят гуще, а цвет — многослойным и спокойным. Такой прием удобен тем, что отрастает красиво и подходит тем, кто не готов к частым окрашиваниям.

Дома держите режим ухода регулярным, маска с протеинами раз в неделю укрепит полотно. Если волосы склонны к сухости, добавьте несмываемый крем для кончиков и сушите феном на среднем потоке, так переливы цвета останутся гладкими и красивыми.

Скрытые акценты во внутренних слоях

Яркость можно спрятать внутри. Несколько тонких прядей во внутренних слоях окрашивают в виноградный, гранатовый или медный тон. В повседневности верхний слой остается спокойным, но в движении или при сборке волос в хвост появляется игра цвета.

Такой цвет почти не требует частого обновления, но нуждается в бережном уходе. Мойте голову средствами для окрашенных волос и используйте несмываемый спрей для защиты цвета. Если появилось желание усилить акцент, в следующий визит мастер добавит пару прядей, не трогая остальную массу волос.