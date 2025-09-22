Рози Хантингтон-Уайтли поделилась снимком в мини-платье

Модель Рози Хантингтон-Уайтли в мини-платье позировала с дочерью на руках
Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, в мини-платье снялась с дочерью. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли предстала перед камерой в черном мини-платье с декольте, которое дополнила солнцезащитными очками, серьгами, пляжной сумкой и сандалиями. Модель позировала с распущенными волосами и без косметики. Она держала в руках дочь Изабеллу, которая была одета в белое платье и розовые сандалии.
Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.
Рози Хантингтон-Уайтли в интервью изданию The Times рассказывала, что ей потребовалось два года на восстановление после родов.
«Старение, растяжки... Все уже не так, как раньше. После рождения каждого ребенка потребовалось два года, чтобы полностью прийти в форму, и даже сейчас я не полностью восстановилась», — призналась манекенщица.