Кайли Дженнер похвасталась фигурой в облегающем топе

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженне продемонстрировала фигуру в облегающем топе и брюках-клеш. Бизнесвумен разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

28-летняя Кайли Дженнер стояла перед зеркалом в черном облегающем топе на бретелях, который дополнила брюками в тон, полупрозрачными тапками с вышивкой, серьгами и каффами и массивной сумкой на плечо. Бизнесвумен собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа. Звезда реалити-шоу позировала на фоне стеллажа с косметикой.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Кайли Дженнер стала лицом нового выпуска журнала WWD. Звезда реалити-шоу позировала в черном мужском костюме с брюками, белой рубашкой и галстуком. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж.

Позже Кайли Дженнер выложила в личном блоге фото, где позировала в розовом латексном бюстгальтере и юбке-карандаш. Ей также сделали укладку с легкими локонами и макияж с акцентом на глазах и румянами на щеках. В кадре бизнесвумен также продемонстрировала маникюр с розовым маникюром.