Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева показала фигуру в бикини без фильтров и фотошопа. Звезда позировала на пляже в синем купальнике, дополнив образ шляпой и очками, и опубликовала кадр в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Певица отдыхает на море с семьей.

У знаменитости трое детей от певца Валерия Меладзе: 21-летний Константин, названный в честь брата артиста, 11-летний Лука и 4-летняя Агата. Супруги рассказывали в интервью, что растят дочь без помощи нянь, чтобы не пропустить важные моменты в жизни девочки, как это было с сыновьями.

Джанабаева признавалась, что после каждых родов ей было тяжело возвращаться в прежнюю форму. По словам певицы, чудес не бывает, и только с помощью строгой дисциплины можно добиться хороших результатов. Звезда худела, контролируя питание, занимаясь спортом и делая аппаратные процедуры и массажи. Артистка отмечала, что продолжает тренироваться минимум два раза в неделю для поддержания фигуры.

Звезда неоднократно опровергала слухи о пластике. По словам исполнительницы, пока она поддерживает себя в форме с помощью здорового образа жизни, правильного питания и косметологических процедур.