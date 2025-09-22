Как избавиться от акне и тусклого цвета лица

Кожа человека ежедневно подвергается воздействию множества негативных факторов, включая перепады температуры, сухой воздух в помещении, стрессы. Сайт «Страсти» узнал у бьюти-эксперта и основателя компании «Проффарм» Татьяны Калентьевой, как улучшить состояние кожи, побороть акне и вернуть здоровый цвет лица.

По словам эксперта, справиться с основными проблемами, беспокоящими практически всех, поможет детокс кожи.

«Детокс для кожи направлен не только на поверхностное очищение и увлажнение, но и на стимуляцию естественных процессов самоочищения и восстановления. В отличие от привычного ухода, процедуры для детокса помогают вывести токсины, которые накопились в клетках».

Детокс стимулирует ряд процессов в организме:

Активизирует микроциркуляцию, улучшая питание клеток и ускоряя выведение токсинов из организма;

Устраняет отеки и выводит лишнюю жидкость;

Удаляет ороговевшие клетки.

Регуляция работы сальных желез снижает выработку кожного сала, предотвращая развитие акне и других кожных заболеваний. Антиоксидантная защита нейтрализует свободные радикалы, замедляя старение кожи. После процедуры детокса уменьшается количество высыпаний, выравнивается тон кожи, и лицо приобретает ровное здоровое сияние.

Враги здоровой кожи: внешние и внутренние источники загрязнения

Кожа – это естественный барьер, который ежедневно принимает на себя удар от множества агрессивных факторов. Источники загрязнения принято делить на внешние и внутренние.

К внешним относится загрязненный воздух, ультрафиолетовое излучение, некачественные продукты для ухода, которые могут содержать вредные вещества. Они забивают поры и могут вызывать аллергические реакции – различные раздражения, высыпания.

К внутренним факторам можно отнести неправильное питание с избытком жирной пищи, хронический стресс, недостаток сна, различные заболевания желудочно-кишечного тракта. Заболевания нарушают усвоение питательных веществ и выведение токсинов, что отражается на состоянии кожи, делая ее бледной и тусклой.

Чтобы кожа дольше оставалась здоровой и сияющей, важно минимизировать влияние как внешних, так и внутренних факторов. Для этого необходимо следить за качеством воздуха в квартире, правильно питаться, работать со стрессом и заниматься лечением заболеваний, негативно влияющих на состояние эпидермиса.

Детокс-арсенал: ингредиенты и процедуры для очищения проблемной кожи

Для ухода за кожей, склонной к акне и тусклости, стоит подбирать средства и процедуры, которые будут эффективно решать несколько задач: очищать поры, регулировать работу сальных желез, успокаивать воспаления и увлажнять кожу.

Среди ключевых ингредиентов, которые необходимо искать в составе средств по уходу за такой кожей, можно выделить салициловую кислоту. Она отшелушивает омертвевшие клетки, очищает поры и снимает воспаления.

Гликолевая кислота стимулирует обновление кожи, выравнивает тон и текстуру. Бензоил пероксид борется с бактериями, вызывающими акне. Гиалуроновая кислота позволяет увлажнить кожу и предотвращает ее пересушивание.

К эффективным процедурам по уходу за кожей, склонной к акне, можно выделить:

Химические пилинги, которые отшелушивают омертвевшие клетки, стимулируют обновление кожи и уменьшают высыпания;

Механическую чистку лица, позволяющую удалять комедоны и загрязнения из пор;

Ультразвуковую чистку лица, деликатно очищающую поры и улучшающую кровообращение;

Маски на основе глины, которые абсорбируют загрязнения, сужают поры и дополнительно матируют кожу;

Лимфодренажный массаж лица, позволяющий улучшить кровообращение и лимфоток, убрать отеки и выровнять тон кожи.