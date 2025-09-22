Певица Саша Савельева снялась без штанов

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева показала себя в откровенном образе. Звезда позировала в боди и колготках на съемках клипа для своего трека «Золото» и поделилась кадрами из студии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

«Это песня про внутреннюю опору, и вообще в целом про наше внутреннее. Терапевтичная получилась», — отметила артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Вау», «Огонь», «Красивая», «Фигура просто отпад», «Шикарная, ноги классные», «Кайф», «Роскошная», «Невероятная», «Красавица».

Исполнительница недавно ответила на слухи о пластике и уколах красоты. Артистка заявила в личном блоге, что выглядит моложе своего возраста, но для этого не прибегала к радикальным мерам. Звезда рассказывала подписчикам, что ведет здоровый образ жизни, следит за питанием, пьет много воды и минимум три раза в неделю занимается спортом. По словам знаменитости, ей нравится делать такие «инвестиции в себя», чтобы с возрастом не испытывать серьезных проблем во время физической активности.

У Савельевой есть шестилетний сын от актера Кирилла Сафонова. Леон родился раньше срока весом всего два килограмма, и врачи боролись за его жизнь — несколько недель сын артистов провел в реанимации. Певица признавалась, что прорабатывала этот тяжелый период с психотерапевтом и смогла поменять многие неправильные установки в своей голове.