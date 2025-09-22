Врач объяснил, как меняется жизнь после ринопластики

Ринопластика помогает повысить свою самооценку. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.

«Успешная ринопластика – это акт, который помогает человеку распрощаться с давними комплексами. Когда вы перестаете думать о своем носе, когда он начинает гармонично вписываться в вашу внешность, происходит настоящее чудо. Повышается уверенность в себе, возрастает самооценка», – заявил профессор.

Алексанян отметил, что с новой эстетичной формой носа люди становятся смелее и начинают быстрее идти к своим целям.

«Им легче начать разговор, они не боятся быть в центре внимания. Расширяется круг общения, появляются новые знакомства. И, конечно же, эта внутренняя трансформация неизбежно ведет к достижению новых целей. Ведь когда человек чувствует себя на миллион, он и действует соответственно», — рассказал эксперт.

Врач обратил внимание, что ринопластика, как и любое серьезное решение, требует осознанного подхода.

«Важно понимать, что решение об операции это не волшебная палочка. Необходимо подходить к процедуре с реалистичными ожиданиями. Это хирургическое вмешательство, требующее профессионального консультирования и тщательного планирования», — предупредил Алексанян.

