Хирург Алексанян заявил, что после ринопластики повышается самооценка

Ринопластика помогает повысить свою самооценку. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.

Врач объяснил, как меняется жизнь после ринопластики
«Успешная ринопластика – это акт, который помогает человеку распрощаться с давними комплексами. Когда вы перестаете думать о своем носе, когда он начинает гармонично вписываться в вашу внешность, происходит настоящее чудо. Повышается уверенность в себе, возрастает самооценка», – заявил профессор.

Алексанян отметил, что с новой эстетичной формой носа люди становятся смелее и начинают быстрее идти к своим целям.

«Им легче начать разговор, они не боятся быть в центре внимания. Расширяется круг общения, появляются новые знакомства. И, конечно же, эта внутренняя трансформация неизбежно ведет к достижению новых целей. Ведь когда человек чувствует себя на миллион, он и действует соответственно», — рассказал эксперт.

Врач обратил внимание, что ринопластика, как и любое серьезное решение, требует осознанного подхода.

«Важно понимать, что решение об операции это не волшебная палочка. Необходимо подходить к процедуре с реалистичными ожиданиями. Это хирургическое вмешательство, требующее профессионального консультирования и тщательного планирования», — предупредил Алексанян.

