Пять стильных вариантов верхней одежды для осени

Осень — время перемен, когда легкие летние платья сменяются уютными свитерами, а открытые босоножки уступают место стильным ботинкам. Одним из важнейших элементов осеннего гардероба становится верхняя одежда. Тренч, безусловно, остается классикой, но мир моды предлагает гораздо больше интересных и актуальных вариантов, чтобы согреться в прохладные дни. Вместе со стилистом Юлией Никифоровой подобрали для вас 5 отличных аутфитов.

© unsplash

Кожаная куртка

Это must-have любого гардероба, особенно в осенний период. Она универсальна, практична и добавляет образу нотку дерзости и бунтарского духа, это буквально неувядающая классика.

«Классическая косуха с асимметричной застежкой-молнией — вечная инвестиция. Ее можно надевать с чем угодно: от романтичного платья в цветочек до рваных джинсов и грубых ботинок. Блейзер из кожи — это более элегантная модель, которая подойдет для создания делового или вечернего образа. Сочетайте его с брюками-палаццо, юбкой-карандаш или коктейльным платьем», — рекомендует стилист.

Куртка-рубашка из кожи — уютный и стильный вариант для прохладной погоды. Носите ее поверх футболки, свитера или водолазки.

Пальто

Отлично подойдет тем, кто ценит элегантность и комфорт. В зависимости от фасона и материала, оно может быть уместно в любой обстановке.

«Пальто-халат — мягкое и уютное пальто с запахом, которое идеально подходит для создания расслабленного и женственного образа. Пальто-оверсайз — модель свободного кроя, это выбор тех, кто ценит свободу движений. Оно отлично смотрится с объемными свитерами и брюками-палаццо. Классическое прямое пальто из шерсти или кашемира — это вечная классика, всегда актуально, подходит для создания элегантного и делового образа. Пальто с погонами, двубортной застежкой и строгим кроем — выбор тех, кто любит стиль милитари», — рассказывает Юлия.

Необходимо ориентироваться на свои параметры и вкусовые предпочтения, чтобы выбрать «то самое» пальто.

Бомбер

Куртка в спортивном стиле, которая завоевала сердца модниц по всему миру. Она легкая и прекрасно сочетается с разными стилями одежды.

«Классический бомбер из шелка, нейлона или хлопка — это универсальный вариант, must-have для кэжуал -образа. Бомбер с вышивкой или с ярким принтом или вышивкой — способ добавить аутфиту оригинальности. Бомбер из кожи или замши — более элегантный вариант, подойдет для вечерних выходов», — дает совет эксперт.

Куртка-рубашка

Гибрид куртки и рубашки. Она легкая, удобная и сочетается с разными стилями одежды.

«Фланелевая куртка-рубашка — классический вариант. Также можно рассмотреть куртку-рубашку из шерсти или денима, она более теплая и износостойкая», — считает стилист.

Такой вариант особенно подойдет для прохладной погоды.

Жилет

Идеален, если вы хотите добавить образу многослойности, а заодно и тепла. Он может быть выполнен из разных материалов: шерсти, кожи, денима или стеганой ткани.

«Жилет из шерсти или кашемира — элегантный и теплый вариант, впишется и в деловой, и в повседневный гарлероб. Кожаный жилет — дерзкий и стильный вариант, всегда добавит образу нотку бунтарства. Стеганый жилет — удобный и практичный вариант, который подойдет для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе», — резюмирует эксперт в области моды.

Самое прекрасное, что жилет подходит и для спортивного стиля, и для так полюбившегося нам old-money. Для последнего лучше выбирать варианты из дорогих материалов (шерсть, кашемир).

Как видите, осень — это прекрасное время для экспериментов со стилем и создания интересных образов. Не бойтесь выходить за рамки привычного и пробовать новое.