Свадьбы миллиардеров и представителей элиты редко проходят незамеченными, но в марте 2016 года в Москве состоялось торжество, которое поставило новую планку роскоши.

На бракосочетании Саида Гуцериева, сына российского бизнесмена и миллиардера Михаила Гуцериева, и Хадижи Ужаховой выступали мировые звезды, а само торжество по разным оценкам стоило около одного миллиарда долларов.

На мероприятии выступили мировые звезды: Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас, а также Алла Пугачева. Платье невесты весило 25 килограммов и было украшено драгоценными камнями, его стоимость составила около 25 миллионов рублей. Каждому из гостей вручили в подарок сундучки, инкрустированные золотом, малахитом, горным хрусталем и кристаллами Swarovski.

Празднование началось в московском ресторане Safisa, а затем продолжилось в Лондоне. Свадьба вызвала широкий резонанс и породила множество вопросов о допустимости подобных масштабов праздника.

