«Так держать!» Мать стилиста Лисовца восхитила подписчиков в Сети

В сети восхитились внешностью матери российского стилиста Владислава Лисовца Татьяны Лисовец на новых фото. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах женщина предстала на улице у парикмахерской сына. Она позировала в коричневом костюме, который состоял из жакета с поясом и брюк. Родительница знатока моды надела панаму в тон, черные слипоны на белой подошве и очки с затемненными линзами, взяв с собой плетеную сумку.

В подписи стилист отметил, что его матери не нравится публичность и он запечатлел ее, случайно встретив во время прогулки.

«Татьяна не очень любит это все. Нарушать ее личное пространство, тем более когда даме 80 лет, даже для лайков, тем более для лайков, считаю некорректным и несолидным, сейчас так немодно!» — заметил Лисовец.

В свою очередь, подписчики высказались о фото в комментариях. «До чего классная у вас мама», «Вашей маме 80? Она просто звезда и красавица. Так держать!», «Все же у женщины нет возраста, когда есть стиль и блеск в глазах», «Начинаю понимать, в кого вы такой стильный», «Всем бы так выглядеть в 80», — заявили юзеры.

