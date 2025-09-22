Как достичь шелковистой кожи

Новый тренд бьютииндустрии — butter skin — это комбинация особой бьюти-рутины и техники макияжа, которая делает кожу сияющей, гладкой, мягкой на ощупь — словно растаявшее сливочное масло на горячем тосте.

© unsplash

В мире бьюти не проходит и месяца без нового тренда. Вот только недавно интернет-пользователи старались добиться эффекта глянцевой кожи, как у Хейли Бибер, и восхищались стеклянным макияжем с кутюрного показа Maison Margiela, придуманным визажисткой Пэт Макграт, а уже сейчас все заинтересованы новой тенденцией в сфере красоты — «маслянистой кожей». Свое название она получила из-за натурального блеска лица, которое будто смазано кусочком сливочного масла. Ее главное отличие от техники «глазированного пончика» — натуральное сияние, достигаемое не только с помощью декоративной косметики, но и благодаря особому глубокому увлажнению, которое в буквальном смысле заставляет кожу светиться изнутри.

Корейская техника по-русски

Решение, как это часто случается, нашлось среди корейских бьюти-практик: техника «сливочного масла» основывается на бережном очищении с помощью многоступенчатого ухода и особом двойном увлажнении, которое позволяет коже сиять без использования посторонних продуктов. Запоминаем формулу ежедневного ритуала красоты (повторять утроми вечером, нанося продукты слой за слоем): сначала смываем макияж, если он есть, а затем используем очищающую пенку. На чистое и сухое лицо наносим тоник, а далее сыворотку с эффектом восстановления липидного барьера, которую через четверть часа перекрываем увлажняющим кремом и SPF‑защитой. Главное — не переусердствовать. Переувлажненная кожа теряет способность удерживать влагу самостоятельно, что делает ее более уязвимой.

Это часто случается при использовании слишком тяжелых или неподходящих текстур. В результате появляется раздражение, отеки, а в некоторых случаях — акне. Важно соблюдать баланс и выбирать текстуры, подходящие именно вашему типу кожи. Еще один естественный вопрос, который может возникнуть в связи с названием тренда, — можно ли использовать сливочное или растительное масло для придания коже напитанности и блеска? К сожалению, натуральные масла могут быть комедогенными. Особенно это касается сливочного, кокосового и некоторых растительных видов. Лучше отдать предпочтение проверенным формулам — например, сывороткам с гиалуроновой кислотой или увлажняющим маскам. Ищите в составе средств молочную кислоту, растительные экстракты (алоэ вера, ламинария, бамбук), НУФ (натуральный увлажняющий фактор), церамиды и фосфолипиды.

Сияние без эффекта штукатурки

Еще один важный этап, который поможет создать естественное сияние с масляным эффектом, — нанесение тонального крема: присмотритесь к более легким средствам, например, BB‑кремам, которые не «утяжеляют» кожу, но при этом обладают важными уходовыми свойствами. Такими же характеристиками могут похвастаться сыворотки (например, с жемчужным сиянием) и светоотражающие праймеры — они добавят экстрасвечения, если их нанести как основу под макияж. Вообще, про матирующие средства и продукты с сухим финишем придется забыть. Консилер используйте исключительно в тех местах, где это действительно необходимо, — для маскировки небольших несовершенств. Для имитации мягкого, естественного свечения применяйте бронзер, желательно в жидкой форме.

Наносите его легкими движениями на выступающие части лица — туда, куда обычно падает солнечный свет: скулы, переносица, подбородок. Тщательно растушуйте бронзер кистью для тонального крема, чтобы добиться плавных переходов и естественного эффекта загара. Итак, ровная текстура, деликатный блеск, минимализм в макияже и правильные средства — формула butter skin проста, но требует терпения и системного подхода в бьюти-рутине. Зато результат того стоит: кожа выглядит сияющей и здоровой. И да, не забывайте: не существует универсальной кожи как из TikTok. Но есть ваша, с которой можно и нужно работать — бережно, регулярно, с любовью.