Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки

Блогерша Элизабет Гарсия показала простой способ подобрать джинсы без примерки. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка запечатлела себя во время похода в магазин в Майами, США. Она продемонстрировала, как берет брюки из денима и оборачивает их талию вокруг своей шеи. Так, если концы одежды свободно соединяются, не растягиваясь и не накладываясь друг на друга, значит, данные штаны подходящего размера, указала Гарсия.

«Мы делаем это, когда нам не хочется мерить джинсы», — отметила в подписи автор ролика, который набрал 4,5 миллиона просмотров.

