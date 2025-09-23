Дуа Липа в откровенном боди станцевала перед публикой

Британская певица и модель Дуа Липа в откровенном образе станцевала перед публикой. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в золотом боди на тонких бретелях, которое подчеркивало ее фигуру. Помимо этого, звезда надела черные колготки в сетку и сапоги на широком каблуке в тон образу. Образ завершили укладка и нюдовый макияж.

Ранее в сентябре Дуа Липа прошлась по улице в платье с глубоким декольте. Исполнительница посетила ужин Harper's Bazaar Icons в длинном платье, состоящем из телесного корсета с глубоким декольте и черной бахромы.