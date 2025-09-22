Анна Семенович продолжила борьбу с жиром, выложив фото топлес

Певица Анна Семенович рассказала о процедуре, которая помогает быстро сбросить вес. Артистка опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

45-летняя Анна Семенович призналась, что ходит на RF-лифтинг. По словам певицы, благодаря процедуре «выводится лишняя вода и разбиваются жировые отложения». Поп-исполнительница объяснила, что если после сеанса ничего не есть на ночь, то можно сбросить 500 грамм.

© Газета.Ru

«Так что боремся с лишним весом! Пусть он уходит, этот жир», — добавила знаменитость.

В июне Анна Семенович продемонстрировала фигуру в полный рост, снявшись в бикини. Звезда позировала в черном купальнике перед зеркалом и призналась подписчикам в Instagram, что довольна своим внешним видом.

«Ну что за стройняшка? Я очень довольна своим постройнением. Фигура огонь», — высказалась исполнительница (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

В апреле 2024 года Семенович заявила, что принимала «Оземпик» для похудения. По словам артистки, она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи, и звезда не стала его «доставать из-под полы», опасаясь подделок. Тогда исполнительница пошла к врачу, который назначил ей российский аналог «Семавика». Знаменитость говорила, что очень довольна результатами.