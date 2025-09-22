Джулия Фокс пришла в ресторан в вульгарном наряде

Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

© globallookpress

35-летняя знаменитость пришла в ресторан Carbone, где проходила вечеринка журнала Vogue, организованная в рамках Недели моды в Лондоне. Так, звезда «Неограненных драгоценностей» предстала перед камерами в коричневой укороченной шубе и кожаном черном платье с вырезами на талии. Кроме того, на ней были капроновые гольфы и остроносые туфли.

© Lenta.ru

Во время позирования Фокс повернулась к фотографам спиной и продемонстрировала высокий разрез на платье, который частично оголял ягодицы и был оформлен шнуровкой. На размещенных кадрах видно, что артистка не стала надевать под наряд трусы.

В августе Джулия Фокс раскрыла правду о пластике. Тогда знаменитость призналась, что начала колоть ботокс и филлеры в 21 год.