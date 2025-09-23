Какие тренды успели устареть в 2025: три стильных замены привычным вещам

Теория о том, что мода циклична, живет с нами уже не первое десятилетие. Мир быстро меняется, вслед за ним уходит и стиль. В 2025 году ушла эпоха приталенных пиджаков и жакетов. Сегодня их лучше заменить на такие же вещи более свободного кроя, пошитые из ткани, которая хорошо держит форму. Еще один антитренд — тянущиеся скинни-джинсы. Эта вещь вышла из моды давно, но ее постоянно пытаются оживить. Вместо этого лучше выбрать широкие модели из плотной джинсы. Блузки с вырезом в форме капельки в свое время стали прорывом. Их надевали носили в повседневной жизни и надевали на светские мероприятия. Сегодня это скорее дань памяти, чем стильная часть образа. Автор канала Lady’Style советует заменить ее на классический V-вырез. Ранее «ГлагоL» писал о вечной проблеме мужчин: выбор носков. Мнение стилистов сходится в одном — никаких коротышек с повседневной одеждой.

