В новой коллекции Gucci увидели отсылку к Алле Пугачевой

В новой коллекции модного дома Gucci, автором которой выступил дизайнер Демна Гвасалия, увидели отсылку к певице Алле Пугачевой. Снимки линейки публикует Dazed.

Всего в коллекцию, которая получила название La Famiglia («Семья»), вошел 41 образ. Каждую фотографию моделей сопровождали подписи: в кампейне появились образы La Star («Звезда»), La Drama Queen («Королева драмы»), Narcisista («Нарцисс»), La VIP («VIP-персона»), La Principessa («Принцесса»), La Cattiva («Роковая женщина») и другие.

При этом один из нарядов Гвасалия прозвал Primadonna («Примадонна») — в сети решили, что он отсылает к Алле Пугачевой, к которой дизайнер относится с симпатией. Кроме того, он неоднократно включал ее песни в плейлисты серии Balenciaga Music, когда был креативным директором дома.

«Все эти архетипы — Принцесса, Дива, Юноша, — представляют для меня толпу будущих клиентов Gucci, каждый из которых сможет найти в коллекции что-то, что ему близко», — так коллекцию описал сам Гвасалия.

Ранее в Госдуме прокомментировали интервью Пугачевой.